Фото: Минобороны РФ

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер раскрыла информацию по поставкам оружия Украине. Об этом она рассказала в субботу, 28 мая.

В ходе интервью Меллер опровергла обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву.

— Это единая позиция — не только федерального правительства, но и всех западных стран — не поставлять на Украину БМП и танки западных моделей, — сказала она.

По данным немецких СМИ, слова статс-секретаря вызвали общественный резонанс, передает Газета.ru.

До этого профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германию не волнует «успех» Украины, так как она заинтересована в отношениях с Россией. Специалист сделал соответствующее заявление в ответ на слова немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о нежелании канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать киевскому режиму.

При этом ранее Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине.