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В Минобороны ФРГ рассказали, почему Берлин затягивает поставки вооружений Киеву

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны ФРГ рассказали, почему Берлин затягивает поставки вооружений Киеву
Фото: Минобороны РФ

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер раскрыла информацию по поставкам оружия Украине. Об этом она рассказала в субботу, 28 мая.

В ходе интервью Меллер опровергла обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву.

— Это единая позиция — не только федерального правительства, но и всех западных стран — не поставлять на Украину БМП и танки западных моделей, — сказала она.

По данным немецких СМИ, слова статс-секретаря вызвали общественный резонанс, передает Газета.ru.

До этого профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германию не волнует «успех» Украины, так как она заинтересована в отношениях с Россией. Специалист сделал соответствующее заявление в ответ на слова немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о нежелании канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать киевскому режиму.

При этом ранее Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине.

Украина Оружие Германия
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