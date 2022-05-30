В Минобороны рассказали о карательных отрядах, работающих в Харькове

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Боевики проводят карательные рейды в отношении подозреваемых Службой безопасности Украины (СБУ) в пророссийских настроениях в Харьковской области, заявил в понедельник, 30 мая, начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала, чистки проводят радикалы из националистического подразделения «Кракен», который сформирован преимущественно из боевиков и выпущенных из тюрем убийц и насильников. В ходе карательных рейдов «эскадроны смерти» в ночное время суток врываются в дома местных жителей, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении, пишет РИА Новости.

Мизинцев подчеркнул, что десятки жителей Харькова не вернулись домой после проведения подобных акций, а об их судьбе до настоящего времени нет сведений. Руководитель НЦУО также указал, что такие преступные действия Киева указывают на бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное пренебрежение международными нормами гуманитарного права.

Помимо этого генерал добавил, что Западу неинтересно проведение беспристрастного расследования и поиска виновных в гуманитарной катастрофе на Украине. По его словам, Штаты и Европа фактически «закрывают глаза» на многочисленные нарушения Киевом международных конвенций, бездоказательно перекладывая вину на Москву.

Накануне Мизинцев сообщил, что украинские националисты вместе с иностранными наемниками оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов на территории школы-интерната в Краматорске.