Вице-канцлер ФРГ подтвердил неэффективность нефтяного эмбарго США против России

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Введенный Соединенными Штатами запрет на закупки российских нефтепродуктов не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста их стоимости. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

По его словам, такое решение все же было правильным и морально необходимым. Однако введенное американцы нефтяное эмбарго против России повысило цены на мировых рынках, поэтому Москва получает больше денег, продавая меньше нефти.

— Это, конечно, проблема, и надо найти ее решение. Иначе правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот. Так что запрет на нефть не имеет пока того эффекта, на который мы надеялись, — заметил немецкий политик.

Хабек также подчеркнул, что не следует рассчитывать на остановку конфликта на Украине экономическими санкциями. По его словам, Россия — большая страна, которая способна продолжать боевые действия благодаря собственным ресурсам на протяжении длительного времени, пишет РИА Новости.

При этом вице-канцлер ФРГ считает, что санкции против РФ работают, однако в долгосрочной перспективе, а не «прямо сейчас». Такой вывод Хабек сделал, проведя аналогию с экономическими рестрикциями в отношении СССР во времена холодной войны.

В минувшее воскресенье, 29 мая, появилась информация, что в Евросоюзе не обсуждается возможное смягчение антироссийских санкций в обмен на усилия по преодолению «продовольственного кризиса».