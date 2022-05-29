СМИ: В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России

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В Евросоюзе (ЕС) не обсуждается возможное смягчение антироссийских санкций в обмен на усилия по преодолению «продовольственного кризиса». Об этом стало известно в воскресенье, 29 мая.

— На данный момент вопрос отмены санкций в обмен на послабления в Черном море не поднимался на уровне 27 государств ЕС, — передает РИА Новости слова своего источника.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, если антироссийские санкции будут сняты. Уточняется, что ситуация стала только хуже, когда страны Запада ввели против России множество санкций.