Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из РФ

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Лидеры государств Европейского союза (ЕС) по результатам первого дня саммита, который прошел в понедельник, 30 мая, в бельгийском Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель.

— Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России, — написал европейский политик на своей странице в Twitter.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу нынешнего года страны Евросоюза намерены фактически сократить импорт нефти из России на 90 процентов, пишет РИА Новости.

Шарль Мишель также подтвердил, что в шестом пакете санкций, частью которого станет нефтяное эмбарго, значатся и другие меры, среди которых, в частности, отключение Сбербанка от SWIFT, а также запрет на вещание в Европе трех российских телеканалов и иные санкции, в том числе индивидуальные.

Накануне вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что введенный Соединенными Штатами запрет на закупки российских нефтепродуктов не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста их стоимости.