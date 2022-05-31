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Макс Барских заявил, что будет рад видеть россиян среди своих слушателей

Егор Провоторов
Общество
Макс Барских заявил, что будет рад видеть россиян среди своих слушателей
Фото: Pixabay

Украинский музыкант Макс Барских признался, что не против видеть среди своих слушателей российских граждан. По словам 32-летнего певца, он многое сказал на эмоциях и считает, что в некоторых ситуациях ему бы стоило промолчать.

Исполнитель считает, что в России «мыслящих людей» можно сосчитать по пальцам. Эти представители российского общества переживают за украинцев, поддерживают и звонят, пишет портал StarHit.

— Вот сейчас начну давать концерты в Германии и не буду против того, что среди моей аудитории окажутся российские граждане. У меня в приоритете, прежде всего, человечность, — подчеркнул певец в интервью Мхеру Багдасаряну на канале YouTube.

При этом еще недавно Барских отзывался о России и ее гражданах крайне негативно. Он отказался возвращать россиянам деньги за билеты на отмененные концерты. На протяжении многих лет артист выступал в российских городах, однако теперь намерен строить карьеру в Европе.

В ноябре прошлого года певец стал победителем в номинации «Лучший российский исполнитель» на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021

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