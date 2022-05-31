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Евросовет намерен предоставить Украине девять миллиардов евро

Егор Провоторов
В мире
Евросовет намерен предоставить Украине девять миллиардов евро
Фото: flickr/european_parliament

Лидеры государств-членов Евросоюза по итогам первого дня саммита в бельгийском Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил в понедельник, 30 мая, руководитель Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, подведомственная ему организация продолжит помогать Украине и готов предоставить официальному Киеву финансовую помощь в размере девяти миллиардов евро, написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Перед этим заявлением глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила своим коллегам предоставить соответствующее количество макрофинансовой помощи восточноевропейскому государству, пишет РИА Новости.

Накануне по результатам первого дня саммита европейских государств лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Поставки сырья из РФ будут сокращены на 90 процентов к концу года. Также было принято решение об отключении Сбербанка от Swift и иных санкциях против Москвы, в том числе и персональных.

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