Шахназаров рассказал, как относится к высказываниям Симоньян о Галкине

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Резкое высказывание главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян об покинувшем Россию шоумене Максиме Галкине бурно обсуждалось в Сети на протяжении нескольких недель. Режиссер и народный артист России Карен Шахназаров рассказал, что он думает о подобного рода заявлениях.

Известный деятель искусства заявил, что не осуждает, но и не поддерживает журналистку. Он считает, что у каждого человека может быть свое мнение по тем или иным вопросам и он вправе его высказывать. По этой причине Шахназаров не стал критиковать главреда RT за обидное высказывание в адрес российского юмориста.

Он заметил, что вокруг Галкина чересчур много шума. В интервью Ксении Собчак режиссер обратил внимание на тот факт, что никто не обязан соглашаться с мнением Симоньян относительно мужа Аллы Пугачевой.

В конце апреля Маргарита Симоньян осудила Максима Галкина за неоднозначные высказывания в адрес России. Отечественная журналистка подчеркнула, что комик является гомосексуалистом, который прикрывается фиктивным браком с российской певицей Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой у него составляет несколько десятков лет.