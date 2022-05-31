Винер и Усманов не будут делить совместно нажитое имущество

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Российский миллиардер Алишер Усманов и его супруга, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер решили не делить совместно нажитое имущество в ходе бракоразводного процесса. Такое условие было выдвинуто 68-летним предпринимателем.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», бизнесмен в ходе судебного иска попросил инстанцию не заниматься разделом имущества, а также обозначил, что давно не проживает совместно с Винер. Кроме того, сообщается, что представители Усманова требуют расторгнуть брачный союз без выяснения причин.

Супруги прожили вместе около 30 лет. Совместных детей у них нет. Отмечается, что в семье воспитывался сын Винер от первого брака. Судебное заседание по делу о расторжении союза бизнесмена с женой намечено на 7 июля.

20 мая российский тренер дала первый комментарий относительно развода с предпринимателем. Ирина Винер заметила, что они с мужем расстаются полюбовно, не планируя раздувать из этой ситуации какие-либо скандалы. Она подтвердила, что заявление о расторжении брака в суд подал именно Усманов.