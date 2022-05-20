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Винер впервые прокомментировала развод с Усмановым

Юлия Курганова
Общество
Винер впервые прокомментировала развод с Усмановым
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер подтвердила, что разводится с бизнесменом Алишером Усмановым после 30 лет семейной жизни.

Заявление на расторжение брака подал в суд предприниматель, и в четверг, 19 мая, прошло первое заседание по делу. Винер уточнила, что они с мужем расстаются мирно и громких скандалов не ожидается.

— Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев, — сказала тренер, передает портал «7дней».

О начале судебного разбирательства стало известно в четверг, 19 мая. Известно, что российский миллиардер обратился в суд и инициировал расторжение брака после 30 лет совместной жизни с Винер.

Судебная инстанция организовала встречу супругов с целью установления соглашений по различным спорным моментам. По итогам диалога сторон им предоставят время до 14 дней на полное осознание принятого решения и последствий бракоразводного процесса.

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