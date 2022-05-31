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Фон дер Ляйен: Евросоюз будет выделять деньги Украине только в обмен на реформы

Егор Провоторов
В мире
Фон дер Ляйен: Евросоюз будет выделять деньги Украине только в обмен на реформы
Фото: flickr/european_parliament

Страны Евросоюза будут готовы в будущем выделять денежные средства на восстановление Украины только в обмен на реформы в восточноевропейском государстве. Об этом во вторник, 31 мая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита стран ЕС.

— ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами, — подчеркнула она.

По словам главы ЕК, в реформах нуждаются системы управления, судебной системы и антикоррупционной политики на Украине. Фон дер Ляйен уверена, что эти преобразования создадут «позитивные условия» для бизнеса в стране.

Руководитель Еврокомиссии не уточнила, о какой сумме поддержки идет речь и когда Брюссель и Вашингтон будут готовы предоставить вышеуказанные средства, пишет ТАСС.

Политик также рассказала, что кроме обсуждения будущих вложений на восстановление в ближайшие несколько неделю ЕС рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву, которая составит девять миллиардов евро.

В Евросовете также заявили, что поддерживают эту идею. Глава ведомства Шарль Мишель выразил готовность выделить вышеуказанную сумму на помощь Украине в скором времени.

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