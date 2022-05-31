Шахназаров высказался об отъезде Хаматовой из России

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Именитый режиссер и народный артист России Карен Шахназаров в минувший понедельник, 30 мая, дал свой комментарий относительно отъезда из страны отечественной актрисы и благотворителя Чулпан Хаматовой.

Решение популярной артистки стало шоком для многих представителей российской культурной индустрии. Однако отечественный постановщик выразил мнение, что страна не ощутит серьезной потери из-за эмиграции актрисы в одну из прибалтийских стран.

В интервью Ксении Собчак Шахназаров заявил, что он не считает отъезд Хаматовой из страны «принципиальной потерей». Он считает, что РФ переживет «и мой отъезд», равно как и переезд Собчак за границу.

— Мы приходим и уходим, а Россия вечна. Россия больше, чем любой человек, — заметил знаменитый режиссер.

В середине мая латвийский актер Ивар Калнынш выразил мнение, что уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова сейчас уже задумывается о возвращении на родину. Прибалтийского артиста возмутило то, что его коллега совсем недавно еще позволяла себе резкие высказывания в адрес России, а сейчас она уже рассматривает перспективы возвращения.