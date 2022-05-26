«Обрыдло мне все это»: латвийский актер Калныньш «прошелся» по Хаматовой

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Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова сейчас уже задумывается о возвращении на родину. Такого мнения придерживается латвийский актер Ивар Калныньш.

— Хаматова уже начала задумываться: а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию. Да уж, уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа! — заявил он.

Калныньш возмущен тем, что актриса совсем недавно еще позволяла себе резкие высказывания в адрес России, а сейчас она уже рассматривает перспективы возвращения. Сейчас ее позиция уже не так категорична, передает слова 71-летнего актера «Аргументы недели».

Недавно актриса Татьяна Васильева резко высказалась о поступке Чулпан Хаматовой, которая вскоре после начала спецоперации России решила эмигрировать. Васильева высказала мнение, что ее коллега «поступила как свинья, наевшись желудей досыта».

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из театра «Современник». Вскоре эти данные подтвердила директор культурного учреждения Татьяна Баранова. Позже стало известно, что актриса уехала в столицу Латвии — город Ригу. Она перевезла туда трех дочерей, сейчас они адаптируются к жизни в новой стране.