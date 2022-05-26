Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Обрыдло мне все это»: латвийский актер Калныньш «прошелся» по Хаматовой

Евгений Белоусов
Общество
«Обрыдло мне все это»: латвийский актер Калныньш «прошелся» по Хаматовой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова сейчас уже задумывается о возвращении на родину. Такого мнения придерживается латвийский актер Ивар Калныньш.

— Хаматова уже начала задумываться: а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию. Да уж, уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа! — заявил он.

Калныньш возмущен тем, что актриса совсем недавно еще позволяла себе резкие высказывания в адрес России, а сейчас она уже рассматривает перспективы возвращения. Сейчас ее позиция уже не так категорична, передает слова 71-летнего актера «Аргументы недели».

Недавно актриса Татьяна Васильева резко высказалась о поступке Чулпан Хаматовой, которая вскоре после начала спецоперации России решила эмигрировать. Васильева высказала мнение, что ее коллега «поступила как свинья, наевшись желудей досыта».

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из театра «Современник». Вскоре эти данные подтвердила директор культурного учреждения Татьяна Баранова. Позже стало известно, что актриса уехала в столицу Латвии — город Ригу. Она перевезла туда трех дочерей, сейчас они адаптируются к жизни в новой стране.

Скандалы Россия Чулпан Хаматова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте