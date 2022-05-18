«Плюнула в народ»: Васильева резко высказалась об уехавшей из России Хаматовой

Фото: Youtube / А поговорить?

Актриса Татьяна Васильева резко высказалась о поступке коллеги Чулпан Хаматовой, которая вскоре после начала спецоперации России решила эмигрировать. Она переехала в Латвию, откуда критикует действия российских властей. По мнению Васильевой, артистка поступила некрасиво.

— Она поступила как свинья. Как свинья, наевшись желудей досыта. Басня такая. Это свинство. Обожаемый народом человек, который в «Современнике» играл все роли. Я понимаю, что она талант. Но у нас много в стране талантов, — сказала актриса в интервью на Youtube-канале «Антонимы».

Она считает, что Хаматовой, которая стала востребованной артисткой, просто повезло. По словам звезды, много талантливых людей в России не смогли пробиться до такого уровня.

Эмиграцию актрисы Васильева восприняла как плевок в сторону родины и соотечественников.

— Где ее преподнесли народу, и народ ее полюбил. И плюнуть на этот народ. Снималась из одного фильма в другой. И сказать, что стыдно. Я знаю других актрис, которые круче. Они сидят и ждут своего часа. Они могут его не дождаться, — заявила артистка.

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал телефонный разговор актрисы Чулпан Хаматовой с пранкерами Вованом и Лексусом.

Недавно пранкеры позвонили актрисе и представились ей украинскими дипломатами. В ходе разговора они спросили у Хаматовой, планирует ли она еще приезжать в Россию. Артистка утвердительно ответила на вопрос, но позже начала отнекиваться.

В конце марта Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.