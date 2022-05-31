Эксперт-международник из ФРГ: Берлин только имитирует помощь Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц ведет двойную игру и лишь делает вид, что помогает Украине. Такое мнение в понедельник, 30 мая, в интервью The Spectator выразила эксперт-международник из ФРГ Сабина Фишер.

Специалист напомнила, что немецкий лидер в ходе недавнего обращения к населению Украины заявил, что Берлин находится на их стороне. При этом Фишер обвинила власти ФРГ в том, что те срывают поставки обещанных вооружений украинским властям.

Эксперт-международник также отметила, что приоритетом немецкого правительства всегда были торговые отношения с Москвой. Автор статьи подчеркнула, что Германия до сих пор отдает им предпочтение, при этом имитируя поддержку Украины в рамках консенсуса Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза. Фишер назвала немецкий меркантилизм «невыносимым», пишет РИА Новости.

Накануне бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман обвинил власти Германии в медлительности при принятии решений по поставкам оружия на Украину. По мнению военачальника, Берлин хочет переждать украинский кризис и заниматься иными вопросами, чтобы не поставлять вооружения Киеву.