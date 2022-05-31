Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперт-международник из ФРГ: Берлин только имитирует помощь Украине

Егор Провоторов
В мире
Эксперт-международник из ФРГ: Берлин только имитирует помощь Украине
Фото: Pixabay

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет двойную игру и лишь делает вид, что помогает Украине. Такое мнение в понедельник, 30 мая, в интервью The Spectator выразила эксперт-международник из ФРГ Сабина Фишер.

Специалист напомнила, что немецкий лидер в ходе недавнего обращения к населению Украины заявил, что Берлин находится на их стороне. При этом Фишер обвинила власти ФРГ в том, что те срывают поставки обещанных вооружений украинским властям.

Эксперт-международник также отметила, что приоритетом немецкого правительства всегда были торговые отношения с Москвой. Автор статьи подчеркнула, что Германия до сих пор отдает им предпочтение, при этом имитируя поддержку Украины в рамках консенсуса Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза. Фишер назвала немецкий меркантилизм «невыносимым», пишет РИА Новости.

Накануне бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман обвинил власти Германии в медлительности при принятии решений по поставкам оружия на Украину. По мнению военачальника, Берлин хочет переждать украинский кризис и заниматься иными вопросами, чтобы не поставлять вооружения Киеву.

Украина Оружие помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте