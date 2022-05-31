Жителям и гостям столицы пообещали облачную погоду в последний день весны

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В грядущий вторник, 31 мая, Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием атмосферного фронта, при преимущественно облачной погоде пройдут кратковременные осадки. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости

Воздух в столичном регионе прогреется до 18, по области — до 19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ближе к середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 60 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Такие погодные условия не предъявляют дополнительной нагрузки на организм, и метеопатические обострения развиваются реже, — заметили специалисты.

При этом Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый уровень опасности» во вторник, 31 мая. Причиной тому стал серьезный порывистый ветер, который в моменте может достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение было вынесено и жителям Московской области. Режим будет действовать на протяжении 12 часов с 9:00 до 21:00.