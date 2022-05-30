«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра 31 мая

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающегося сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России в понедельник, 30 мая.

— Ветер. Период предупреждения — с 09:00 31 мая до 21:00 31 мая. Местами порывы до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Также «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра введут в Подмосковье в этот же день до 21:00.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что 1 июня в Москве ожидается по-настоящему летняя погода. Так, температура воздуха повысится до плюс 22–25 градусов. При этом в выходные воздух немного остынет, однако погода останется теплой. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 21 градуса. Ночью — от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Также синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в июне. Он отметил, что, несмотря на ожидания по поводу того, что столичная погода будет преподносить «сюрпризы в виде осадков», особенно в первую неделю лета, есть надежда, что вторая неделя месяца выдастся теплой и недождливой.