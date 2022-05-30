Вильфанд рассказал о погоде в столице в первый день лета

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В Москве 1 июня ожидается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха повысится до плюс 22–25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 30 мая.

— Первый день лета будет по-настоящему летним. Воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, воздух будет теплый, — сказал он.

Синоптик добавил, что ожидается переменная облачность. Энергия солнечных лучей достигнет показателей середины июля. Температура днем составит 22–25 градусов тепла, а ночью — не ниже плюс 12 градусов.

Помимо этого, с 1 по 3 июня ожидаются кратковременные летние дожди.

В выходные воздух немного остынет, однако погода останется теплой. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 21 градуса. Ночью — от плюс 10 до плюс 15 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал, что в начале первого месяца лета москвичам стоит ожидать возвращения погоды к климатической норме. По его словам, понедельник и пятница окажутся самыми солнечными днями предстоящей недели.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летнее тепло ожидается с 30 мая в Москве и других регионах Центральной России. Синоптик подчеркнул, что метеорологическое лето придет в Москву вместе с календарным.