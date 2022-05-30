Наконец-то лето: москвичам пообещали возвращение тепла в первую неделю июня

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В начале первого месяца лета москвичам стоит ожидать возвращения погоды к климатической норме. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Большую часть недели температура будет в пределах 18–23 градусов с отметкой «плюс». Что касается осадков, то они ожидаются преимущественно в период со вторника по четверг. В понедельник и пятницу дождей не предвидится, — поделился он.

По словам собеседника «ВМ», понедельник и пятница окажутся самыми солнечными днями предстоящей недели. Воздух в столице прогреется до 22–23 градусов тепла. При этом синоптик не стал исключать вероятности внезапных осадков в будущем.

Подробнее о погоде в первую неделю июня — в материале «Вечерней Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что летнее тепло ожидается с 30 мая в Москве и других регионах Центральной России. По его словам, по ночам температура не будет опускаться ниже плюс 10 градусов, а днем воздух будет прогреваться вплоть до 24 градусов тепла.

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