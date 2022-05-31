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Кучера раскритиковал Кеосаяна за слова о «Вечернем Урганте»

Егор Провоторов
Общество
Кучера раскритиковал Кеосаяна за слова о «Вечернем Урганте»
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал высказывания Тиграна Кеосаяна о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на российские телеэкраны. По мнению звезды сериала «Солдаты» считает, что сотруднику НТВ не дает покоя чужой талант.

Кучера считает, что подобными громкими высказываниями его коллега по телецеху пытается собрать «хайп» за счет имени Ивана Урганта. Актер уверен, что это не красит Кеосаяна, которого он знает уже много лет.

В интервью News.ru телеведущий добавил, что не понимает причин подобной агрессии своего коллеги. Кучера напомнил, что Ургант довольно быстро вернулся в Россию и ни разу не выступал против спецоперации на Украине, а также «не поливал грязью» свою родину из-за рубежа, как это повадились делать многие знаменитости.

— А то, что кому-то не дает покоя чужой талант, как говорится, собака лает — караван идет, — резюмировал звезда сериала «Солдаты».

Накануне Тигран Кеосаян заявил, что возвращение на российские телеэкраны «Вечернего Урганта» он сочтет плевком себе в лицо.

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