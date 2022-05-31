«Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс для предпринимательниц столицы

Фото: pixabay.com

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» подготовил новый онлайн-курс, который расскажет начинающим предпринимателям, как выйти на маркетплейс. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Маркетплейсы — один из наиболее эффективных каналов продаж для предпринимателей, в том числе для начинающих. Даже на старте бизнеса здесь можно быстро найти постоянных клиентов и получить внушительную прибыль, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Онлайн-курс включает в себя четыре занятия. Участники узнают о существующих маркетплейсах, как пользоваться личными кабинетами поставщика, какие товары наиболее популярны в онлайн-ретейлерах, налогообложении при работе на площадках и многое другое.

Отмечается, что курс состоится в рамках образовательного проекта «Мама онлайн». Он стартует 2 июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 мая «Техноград» на ВДНХ открыл запись на бесплатный онлайн-курс «Эффективные переговоры и продажи». Участникам расскажут, как проводить переговоры, наладить продажи и многое другое.