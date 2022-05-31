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Лекторий «Здоровой Москвы» стартует в парках столицы

Александр Афонин
Город
Лекторий «Здоровой Москвы» стартует в парках столицы
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

На площадках проекта «Здоровая Москва» состоится цикл из десяти открытых лекций, где врачи и телеведущие обсудят тревогу, стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 31 мая.

— Для москвичей, которые хотят узнать больше о полезных привычках для долгой и активной жизни, мы открываем лекторий в рамках проекта «Здоровая Москва», — сказала она.

Первая лекция цикла состоится 5 июня в летнем кинотеатре «Музеона». Спикерами выступят Денис Проценко и Алексей Свет. В ходе разговора они обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма.

Отмечается, что принять участие в дискуссии может любой желающий. Однако необходимо пройти предварительную регистрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 мая Анастасия Ракова сообщила, что за первую неделю работы павильонов «Здоровая Москва» их посетило более двадцати тысяч человек. Она отметила, что в этом году там появилась расширенная программа обследований.

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