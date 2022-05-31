Столичная пожарная служба отмечает 218-летие со дня своего основания

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

31 мая пожарная охрана столицы отмечает 218-летие со дня своего основания. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы — мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

История городской службы начинается с 1804 года, когда власти сняли с жителей города обязанность содержания пожарных и организовали первую профессиональную команду огнеборцев.

Заммэра отметил, что сегодня московским огнеборцам необходимо менее семи минут, чтобы прибыть на место вызова. По его словам это один из лучших показателей в стране.

Для предотвращения несчастных случаев для пожарных проводится колоссальная профилактическая работа, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 мая столичный метрополитен отметил свое 87-летие. В честь праздника в подземке Москвы запустила парад поездов и подготовила выставку ретровагонов.