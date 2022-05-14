Московское метро отметит день рождения парадом поездов и выставкой ретровагонов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

15 мая Московский метрополитен отметит свое 87-летие. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

14 и 15 мая на Кольцевой линии пройдет парад поездов. Гости не только увидят семь составов, которые будут ходить против часовой стрелки, но и смогут прокатиться на них.

На станции «Партизанская» с 14 по 23 мая можно будет посмотреть ретросхемы столичного метрополитена. А на переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская» откроется фотовыставка, посвященную станциям Большой кольцевой линии (БКЛ).

Кроме того с 12:00 до 15:00 гости могут поучаствовать в создании мозаичного панно на станции «Деловой центр» БКЛ. Его продолжат собирать 9 июля, в День московского транспорта, а завершат уже в мастерской и затем установят на станции.

На третьем пути станции метро «Партизанская» открыта выставка ретровагонов. Посетителям покажут пять исторических вагонов, которые ходили в московской подземке с 1940-х по 2008 год.

Также гости могут принять участие в конкурсах и получить призы. Например, можно посостязаться в фотоконкурсе «Фото эпохи». Его участники должны сделать два снимка: на новой станции БКЛ и на исторической станции, а затем отправить в чат-бот @to_deptrans_bot в телеграм. Авторы интересных фотографий получат памятные призы, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 мая столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подвел итоги опроса среди пользователей карты «Тройка». По его итогам стало известно, что 86 процентов жителей столицы выбирают метро как самый быстрый и удобный способ передвижения по городу. А 74 процента москвичей — для поездок на работу и домой.