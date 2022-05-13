Дептранс Москвы подвел итоги опроса пользователей карты «Тройка»

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Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подвел итоги опроса среди пользователей карты «Тройка». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Опрос проводился в рамках программы лояльности «Город». По его итогам стало известно, что для 86 процентов жителей столицы метро — самый быстрый и удобный способ передвижения по городу. А 74 процента москвичей выбирают подземку для поездок на работу и домой.

— Такие цифры — настоящий подарок к наступающему дню рождения Мосметро, — говорится в сообщении.

Помимо этого, москвичи выделили самые важные изменения в метро. Многие отметили строительство новых станций, обновление вагонов составов, проходившие культурные мероприятия, появление торговых павильоном и открытие автоматов с едой и напитками.

21 апреля стало известно, что картой «Тройка» можно будет оплачивать метро не только в Москве, но и в других городах, где есть подземка. Над разработкой необходимого программного обеспечения работает «СберТройка».