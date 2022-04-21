Оплатить проезд «Тройкой» можно будет в любом метро России

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Картой «Тройка» можно будет оплачивать метро не только в Москве, но и в других городах, где есть подземка. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Сейчас «СберТройка» работает над созданием соответствующего программного обеспечения, которое позволит пользователем карты «Тройка» оплачивать проезд в метро любого города нашей страны, где это возможно, уточняют в ведомстве.

Речь идет от таких городах, как Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Что касается столичного метрополитена, то 19 апреля в московском стройкомплексе рассказали о ходе работ на центральном участке Троицкой линии метро.

Новая ветка, цветовое обозначение которой до сих пор еще не утверждено, пройдет от центрального кольца и в перспективе дойдет до Троицка. Развитие этого маршрута происходит поэтапно. Сейчас работы развернулись на двух центральных участках новой ветки городской подземки.