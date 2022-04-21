Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оплатить проезд «Тройкой» можно будет в любом метро России

Антон Махов

Общество
Оплатить проезд «Тройкой» можно будет в любом метро России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Картой «Тройка» можно будет оплачивать метро не только в Москве, но и в других городах, где есть подземка. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Сейчас «СберТройка» работает над созданием соответствующего программного обеспечения, которое позволит пользователем карты «Тройка» оплачивать проезд в метро любого города нашей страны, где это возможно, уточняют в ведомстве.

Речь идет от таких городах, как Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Что касается столичного метрополитена, то 19 апреля в московском стройкомплексе рассказали о ходе работ на центральном участке Троицкой линии метро.

Новая ветка, цветовое обозначение которой до сих пор еще не утверждено, пройдет от центрального кольца и в перспективе дойдет до Троицка. Развитие этого маршрута происходит поэтапно. Сейчас работы развернулись на двух центральных участках новой ветки городской подземки.

Читайте также:
Карта «Тройка» Регионы Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте