Яркий акцент метро: на «Вавиловской» начались монолитные работы

Проект станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена. Основными цветами в отделке станут желтый, белый и черный / Фото: Stroi.mos.ru

19 апреля в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на центральном участке Троицкой линии метро.

Новая ветка, цветовое обозначение которой до сих пор еще не утверждено, пройдет от Московского центрального кольца и в перспективе дойдет до Троицка. Развитие этого маршрута происходит поэтапно. Сейчас работы развернулись на двух центральных участках новой ветки городской подземки.

В будущем она пересечется с Большой кольцевой линией метро.

В состав центрального участка будущей Троицкой линии войдут четыре станции — «Академическая», «Крымская», «ЗИЛ» и «Вавиловская». На первых трех ведутся подготовительные работы к началу строительства. А на «Вавиловской» начали возводить основные конструкции.

— Бригады приступили к монолитным работам: бетонированию станционного лотка и внутренних стен подплатформенных помещений, — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас от «Вавиловской» идут проходческие щиты. Они соединят эту станцию и будущую «Новаторскую». Тяжелые машины, получившие имена «Людмила» и «Светлана», уже прошли свыше 90 метров — каждая в сторону будущей «Новаторской».

Работы ведутся и с другой стороны. «Вавиловскую» и предшествующую на Троицкой линии «Академическую» соединят тоннелями два других щита — «Ольга» и «Марина». Первый преодолел более 350 метров под землей, а вторая машина прошла свыше полукилометра перегона.

В будущем «Вавиловская» получит яркий облик. Ее платформу украсят колонны-«галочки» с желтыми вставками. Из-за формы и цвета они будут напоминать подъемные краны (проектное название станции — «Улица Строителей»). Основными цветами в отделке станут также белый и черный.

В компании-генподрядчике рассказали о ходе работ на «Академической». Здесь ведутся разработка грунта и монтаж креплений котлована. Также выполняется армирование и бетонирование обвязочной балки.

— Одновременно здесь завершается устройство свай ограждения котлована на месте будущего первого вестибюля станции, — сообщили в компании.

В столичном Стройкомплексе добавили, что Троицкая линия метро пройдет через несколько московских округов — Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский. Ее протяженность составит порядка 40 километров. Благодаря вводу новой линии метрополитена транспортное обслуживание этих территорий заметно улучшится.

— Около новых станций Троицкой линии проживают порядка миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся, — отметил Андрей Бочкарев.

ЦИФРА

17 станций расположится в общей сложности на Троицкой линии столичного метрополитена.

КСТАТИ

Повысить транспортную доступность Новой Москвы призваны еще две ветки метро — Сокольническая и Калининско-Солнцевская. В совокупности им добавят три станции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

До 2025 года планируется запустить участок Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Здесь будет 11 станций. До конца 2026-го линию продлят до Троицка.