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Бесплатные занятия по йоге пройдут в 18 парках столицы

Александр Афонин
Город
Бесплатные занятия по йоге пройдут в 18 парках столицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Мосгорпарк запускает новый сезон проекта «Йога в парках». Первые занятия начнутся 1 июня. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящее направление, — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителей ждут не только классические виды. Организаторы подготовили занятия по энергойоге, holy yoga и многое другое.

Занятия пройдут под руководством сертифицированных инструкторов. Тренировки будут длиться от одного до полутора часов.

Чтобы принять участие достаточно взять с собой коврик и прийти в комфортной для занятия одежде, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале нового офлайн-сезона «Спортивных выходных». Занятия пройдут на 20 спортивных площадок. Горожане смогут выбрать подходящие направления по пяти видам спорта. Бесплатные тренировки будут проходить под руководством профессионалов.

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