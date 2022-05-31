Наталья Сергунина: На участие в хакатоне Moscow City Hack зарегистрировались уже более двух тысяч разработчиков

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На участие в хакатоне Moscow City Hack направили заявки уже более двух тысяч разработчиков. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Заявки на участие принимаются до 6 июня, но уже сейчас мы видим, какой популярностью среди разработчиков пользуется хакатон. На сегодняшний день зарегистрировались больше двух тысяч специалистов из 63 регионов России и 27 стран мира, — сказала она.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что конкурсантам предстоит создать инструмент по сбору информации о разработках столичных предприятий. Разработка будет осуществляться для столичного сервиса подбора поставщиков.

Итоги состязания будут подведены 21 июня. Призовой фонд составит 3,4 миллиона рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Прием заявок на хакатон стартовал 6 мая. По словам Натальи Сергуниной, одной из актуальных проблем в сфере технологий на сегодняшний день являются фейковые новости и статьи.