В Подмосковье создали карту июньских сельскохозяйственных ярмарок

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Региональное информационное агентство Московской области подготовило интерактивную карту сельскохозяйственных ярмарок, которые будут работать в регионе в июне.

Карту можно посмотреть по ссылке. Всего в 25 округах будет организовано порядка пяти тысяч торговых мест на 119 предприятиях. Для каждой точки на карте обозначен адрес, количество торговых мест, время работы и сведения об организаторе.

Больше всего ярмарок пройдет в Балашихе, Зарайске, Одинцовском, Рузском, Волоколамском округах, Луховицах и Люберцах. Участниками станут предприниматели, производители, фермеры, монастырские хозяйства из разных регионов России.

Жители Подмосковья смогут купить фрукты, ягоды, фермерскую продукцию без наценок, кондитерские изделия, домашний хлеб, мясную и молочную продукцию.

В рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» будет организована анимационная программа, благотворительные и образовательные организации подготовили оригинальные занятия на площадках фестиваля. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».