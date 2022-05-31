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Жителям Подмосковья напомнили, как отличить съедобные опята от ложных

Ирина Игнатенко
Общество
Жителям Подмосковья напомнили, как отличить съедобные опята от ложных
Фото: pixabay.com

В лесах Подмосковья скоро наступит грибной сезон. Жителям области напомнили, что собирать надо только те грибы, которые они знают и в которых они уверены, чтобы не оказаться в больнице. Так, в лесах области уже появились ложные опята, которые стоит обходить стороной.

— Одними из первых летне-осенних грибов появляются ложные опята – это название нескольких видов ядовитых или несъедобных грибов, внешне похожих на съедобные. В этом сезоне они появились на полтора месяца раньше своего привычного календарного срока, — сообщил в комментарии РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ложные опята, так же как и съедобные, растут на поваленных деревьях, стволах, выступающих корнях.

Главное отличие ложных опят от съедобных — отсутствие кольца на ножке. Есть еще несколько характерных признаков у отдельных видов – окраска шляпок гриба, цветовые особенности пластинок и места произрастания. Все эти особенности стоит изучить перед походом в лес, особенно начинающим грибникам.

Первые грибы появились в лесах Ленобласти. Местные жители начали хвастаться результатами тихой охоты в соцсетях и выкладывать кадры с полными корзинами сморчков. Какие еще грибы есть в местных лесах, рассказал грибник Николай Будник.

Подмосковье Лес Грибы
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