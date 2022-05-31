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Запашный возмутился сюжетом итальянского телевидения о Галкине

Антон Махов
Общество
Запашный возмутился сюжетом итальянского телевидения о Галкине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российский дрессировщик Эдгард Запашный дал комментарий по поводу сюжета о Максиме Галкине на итальянском телевидении.

— Тем временем на ведущем итальянском телеканале RAI, — подписал Запашный выложенный ролик.

Он также поблагодарил за перевод с итальянского одну из своих подписчиц.

— В свои 45 лет он стал одним из самых известных комиков в России. Теперь он с семьей уехал в Израиль... А в 2015 году на концерте в Германии на сцене он выступал с Зеленским. Теперь же из-за исторических событий два комика перестали шутить, — рассказывается в сюжете итальянских журналистов.

Запашный, который в последнее время активно критикует уехавших из России звезд, выразил возмущение в своем Telegram-канале.

Сейчас Максим Галкин живет в Израиле со своей женой Аллой Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри. Достается и Примадонне: накануне на фасаде «Останкино» появилось провокационное и нецензурное обращение к певице, на которое она отреагировала в соцсетях со свойственным ей юмором.

Супруги уже три месяца живут в Тель-Авиве, куда уехали после 24 февраля.

Телевидение Эдгард Запашный Семья Пугачевой и Галкина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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