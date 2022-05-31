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Синоптики рассказали, когда в Петербурге начнется купальный сезон.

Главный синоптик города на Неве Александр Колесов сообщил, что пока рано говорить о купальном сезоне. Для этого погода должна продержаться выше отметки плюс 25 градусов несколько дней подряд, чтобы вода прогрелась. А любые циклоны и дожди будут вновь понижать температуру воды.

В настоящее время температура воды — плюс 10 градусов, поэтому говорить о купании пока не приходится.

В свою очередь ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус добавил, что пока дата начала купального сезона остается открытой.

— Температура воды в акватории Финского залива возле побережья Санкт-Петербурга в данный момент составляет от плюс 10 до плюс 12 градусов, примерно такая же температура воды в Неве. Это явно рано для открытия купального сезона, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Первые дни лета в Северной столице, за исключением 1 июня, отметятся дождями, что обусловлено смещением второго южного циклона. Температура будет ниже средних значений, передает ФАН.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень опасности во вторник, 31 мая. Причиной тому стал серьезный порывистый ветер, который в моменте может достигать 15 метров в секунду.