Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следователи выясняют обстоятельства навала пассажирских теплоходов в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, накануне вечером во время движения по Крюковому каналу пассажирский теплоход «Прометей» столкнулся с теплоходом «Андрюшин» и совершил навал на Красноходский мост.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В результате произошедшего никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Накануне, 30 мая, в Москве заработал сервис для покупки билетов на речной транспорт.