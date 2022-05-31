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Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге

Елена Самойлова
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следователи выясняют обстоятельства навала пассажирских теплоходов в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, накануне вечером во время движения по Крюковому каналу пассажирский теплоход «Прометей» столкнулся с теплоходом «Андрюшин» и совершил навал на Красноходский мост.

Видео: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В результате произошедшего никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Накануне, 30 мая, в Москве заработал сервис для покупки билетов на речной транспорт.

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