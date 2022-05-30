Сервис для покупки билетов на речной транспорт заработал в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сайт «Суда сюда!» заработал в Москве к открытию водных маршрутов. С помощью него жители города смогут приобрести билеты на прогулочные теплоходы и речные трамваи.

Сервис «Суда сюда!» является частью единой билетной системы столичного транспорта. Он помогает москвичам не тратить время в очередях и покупать билеты онлайн.

В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Его функционал специалисты будут обновлять регулярно вплоть до сентября.

Чтобы приобрести билет, необходимо зайти на портал, выбрать нужный день и категорию поездки, а затем нажать «купить», рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что на Южном речном вокзале втрое увеличилось количество новых направлений. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Так, жители города теперь могут отправиться в путешествие до Коломны, Рязани, Елабуги, Касимова, Константинова и Павлова.

22 мая в столице впервые появился речной трамвай, курсирующий по маршруту от Северного речного вокзала до подмосковных Химок. Маршрут займет около 30 минут.