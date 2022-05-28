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Москвичам рассказали о появлении новых направлений Южного речного вокзала

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о появлении новых направлений Южного речного вокзала
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

На Южном речном вокзале втрое увеличилось количество новых направлений. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Кроме того, с причала Южного речного вокзала тоже можно отправиться в круиз по России. Этим летом по сравнению с прошлым годом количество круизных маршрутов от причала Южного речного вокзала выросло в три раза, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, жители города могут отправиться в путешествие до Коломны, Рязани, Елабуги, Касимова, Константиново и Павлово, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что билеты на речные маршруты стали доступны по карте «Тройка» на Северном речном вокзале. В направлении до причала «Захарково» стоимость проезда составит 46 рублей. До причала в город Химки — 150 рублей.

Напомним, что 22 мая в столице впервые появился речной трамвай, курсирующий по маршруту от Северного речного вокзала до подмосковных Химок. Маршрут займет около 30 минут.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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