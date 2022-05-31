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«Можете меня немножко поругать»: журналист Красовский похвастался подарками от Джен Псаки

Антон Махов
Общество
«Можете меня немножко поругать»: журналист Красовский похвастался подарками от Джен Псаки
Фото: Youtube / RT на русском

Журналист Антон Красовский похвастался наградами и печеньем, полученными из Америки от бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

— Печеньки от Псаки. Приперлись сегодня на нашу московскую таможню. И вот привезли. «Можете меня немножко поругать» за это, — написал Красовский в своем Telegram-канале.

Также он подчеркнул, что подарки ему пришли за все выигранные награды за последние два года. Он получил три статуэтки: золотую — за цикл документальных фильмов, две бронзовые — за картину «Эпидемия» про СПИД и за фильм про Элисту. Кроме того, Красовскому подарили печенье.

Напомним, Антон Красовский — российский общественный деятель, журналист, публицист и политтехнолог. С 2020 года является директором вещания на русском языке телеканала RT. С 28 февраля 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза, сообщают «Слово и дело».

Что касается нынешнего пресс-секретаря Белого дома США, то недавно американцы подвергли критике Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы инфляции в стране «повышением цен Путина».

Награды Журналисты Дженнифер Псаки
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