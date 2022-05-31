Прием заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» продлен до 10 июня 2022

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До 10 июня 2022 года включительно продлен прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства».

Конкурс организован Департаментом градостроительной политики города Москвы. Это одна из самых престижных профессиональных премий столицы. За 22 года конкурсный отбор прошли более 3 500 проектов, в разные годы победителями становились знаковые для Москвы проекты-символы: Московский концертный зал «Зарядье», Северный речной вокзал, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

К участию допускаются объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию в 2021 году, а также отреставрированные объекты культурного наследия, акты приемки работ по которым выданы в течение 2021 года. Конкурс охватывает весь спектр строительной отрасли, включая различные виды деловой и коммерческой недвижимости, образовательные, спортивные и культурные объекты, транспортную инфраструктуру.

Заявки принимаются через информационный ресурс «Кабинет застройщика» Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью. Подробная информация о порядке подачи заявок и требуемой документации размещена на официальном сайте конкурса moscowbestproject.ru.

Проекты оценивает как профессиональное жюри, так и жители столицы на открытом общегородском голосовании, организованном сразу на нескольких площадках: на ежегодной выставке проектов, на портале «Активный гражданин» и на официальном сайте конкурса. В прошлом году в голосовании приняли 1 млн 335 тысячи москвичей.

Награждение победителей конкурса мэром Москвы Сергеем Собяниным традиционно пройдет в канун праздника «День строителя» в августе 2022 года.