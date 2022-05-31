Фестиваль «НЕБО: теория и практика» состоялся в пятый раз в минувшие выходные

Фото: Пресс-служба мероприятия

28 и 29 мая на аэродроме «Черное» в пятый раз состоялся масштабный авиационный праздник — «НЕБО: теория и практика» — главный семейный фестиваль, посвященный всему, что может подняться в небо. Программа фестиваля включала в себя множество активностей, разделенных по зонам: летная, соревновательная, детская, интерактивная и образовательная. Фестиваль объединил огромное количество самых разных людей и продемонстрировал, что летать могут все.

— В первую очередь хочу поблагодарить всех участников и гостей, кто несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, принял участие и посетил фестиваль. За два дня таких смельчаков набралось более 25 000. Оба дня у нас была отличная погода, тучи обходили стороной, дождь закончился в субботу в 12:00 и более нас не беспокоил. Благодарю ДОСААФ России за поддержку и площадку для проведения фестиваля. Пользуясь случаем, поздравляю прославленное общество с 95-летием. В этом году мы собрали насыщенную летную программу, впервые появился «реактивный» класс, все в восторге от выступления Л-39 «Дельфин». В 4 раза увеличилась территория, посвященная Космосу. Мы видим огромный интерес к этой теме, будем развивать и дальше. АвиаExpo поменял формат и расположение, каждый посетитель фестиваля в этом году смог ознакомиться с образцами авиатехники как в статике, так и летной программе. Увеличилось количество и формат мастер-классов для детей. Отметили, что в этом году к нам пришло больше подростков в возрасте 10-14 лет, увлеченных дронами, робототехникой, программированием, в следующем году мы увеличим контент для этой возрастной группы, будет полезно и интересно. Прославленные ВУЗы, колледжи представили свои интерактивные павильоны. Показывая все современное и актуальное, мы не забываем и об истории. Впервые состоялся долгожданный запуск восстановленного вертолета МИ-4, в летной программе принял участие великолепный деревянный планер 1938 года выпуска. На площадке музея Вадима Задорожного развернулась реконструкция аэродрома времен Корейской войны. С каждым годом мы добавляем образцы техники, в которые возможен доступ гостям фестиваля. В этом году была возможность посетить прославленный АН-2, который отмечает 75-летний юбилей, вертолет Robinson R44, самолет Як-52. Отмечаем, что все больше девчонок, девушек интересуется авиацией, для этого есть все основания. Впервые в мире в рамках фестиваля «НЕБО: теория и практика» состоялся этап авиационных гонок в женском зачете. Поздравляем Ксению Гринберг с первым местом. Прекрасное выступление пилотажной группы «Первый полет» не оставило никого равнодушным, а в особенности впечатлила соло-пилот Ирина Маркова. И, конечно, звезда двух фестивальных дней, непревзойденная Светлана Капанина поразила всех своим мастерством. Помимо соло-полета Светлана Капанина выступила в паре с чемпионом мира по высшему пилотажу в составе французской сборной Романом Фалем, это его первое выступление на авиашоу в России. Фестиваль состоялся! Мы видим, что интерес к НЕБУ огромный, планов и идей на следующий год предостаточно, начинаем подготовку, — рассказал генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

— Фестиваль стал для нас уже традиционным. Локация выбрана более чем удачно — и для жителей Балашихи, и для гостей из Москвы и Подмосковья. Событие масштабное, каждый раз к нам приезжает большое количество людей. Фестиваль насыщен разнообразной полетной программой, выставкой техники, мастер-классами и другими различными мероприятиями на земле. В том числе, огромное их количество для детей. И этот год не стал исключением, даже несмотря на погоду, — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

— Не первый год посещаю фестиваль и вижу, как динамично развиваются площадки, появляются новые, как растёт посещаемость. В этом году не могу не отметить площадку, посвященную космосу. Космические стартапы, постоянно заполненный лекторий, форум, большая музейная экспозиция. Очень рад, что Фестиваль возрождает интерес детей и подростков к авиации и космонавтике. Желаю организаторам удачи и успехов, — сказал космонавт, Герой России и Советского Союза, руководитель Федерации самолетного спорта Сергей Крикалев.

Гости фестиваля с замиранием сердца наблюдали за выступлением семикратной абсолютной чемпионки мира по самолетному спорту и лучшим пилотом столетия по версии FAI Светланы Капаниной. Компанию ей составил Роман Фаль — летчик, многократный чемпион мира в составе сборной Франции, действующий член сборной команды России, чемпион мира по высшему пилотажу на спортивных пилотажных самолетах. Для Романа это авиашоу было первым в России. Сначала пилоты совершили одиночные полеты, а потом впервые показали совместную программу.

В рамках Всероссийских соревнований на Кубок МАРЗ состоялись первые в мире авиационные гонки среди женщин. Конкурировала в них исключительно прекрасная половина пилотов проекта «Русские авиационные гонки». В числе участниц — Ксения Гринберг, Валентина Поцелуева и Евгения Евсеева. Среди участниц как опытные пилотессы, которые уже не раз проявили себя в авиационном виде спорта, так и начинающие спортсмены. Соревнования проходили на самолетах Як-52. В лектории прошло множество интересных лекций, презентаций. В зоне Космос гости увидели эпоху становления космической индустрии: от первых спутников и уникальных музейных экспонатов до новинок отрасли. Частные отечественные космические компании продемонстрировали модели спутников, ракет и модулей, провели консультации. Гости поучаствовали в мастер-классах по сборке настоящего спутника и посетили космическую выставку в виртуальной реальности. В течение 2-х дней на площадке работал космический лекторий, а хэдлайнером цикла лекций стал дискуссионный стол при участии космонавтов, академиков и представителей космической индустрии.

Новинкой фестиваля этого года стала Летная школа, где ведущие авиационные учебные центры провели открытые уроки по темам: авиация общего назначения и процесс обучения, метеорология в авиации, общие знания по воздушным судам и др. Подростков и их родителей особенно заинтересовали площадки знаковых учебных заведений МАИ и КБТ — специалисты авиаобразования рассказали всё о специальностях будущего и о том как учебные заведения обеспечивают практику своим студентам. В дрон-зоне прошли впечатляющие соревнования в одиночном и командных зачётах. Зрители увидели новинки фестиваля — подводные дроны, а также хоккей на дронах. Более 25 000 человек посетило фестиваль в минувшие выходные. В небо было поднято более 30 самолетов и вертолетов, свои выступления показали 20 чемпионов страны и мира в разных дисциплинах, на детских мастер-классах юные посетители собрали более 5000 самолетиков и ракет.

Завершили фестиваль «НЕБО: теория и практика» полеты на воздушных шарах. Гости смогли поймать закат в небе и увидеть масштаб происходящего на площадке.