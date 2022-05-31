Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в продаже 100 килограммов наркотика

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт около 100 килограммов наркотика. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, завершено предварительное расследование в отношении наркоторговца. Мужчину задержали в ходе совместной работы сотрудников УФСБ России и Пограничной службы ФСБ России при силовой поддержке СОБР УСН ГУНК МВД России.

Позже выяснилось, что мужчина являлся участником группы, занимающейся сбытом наркотиков на территории столицы через интернет-магазин в даркнете.

Так, в ноябре 2021 года задержанный получил около 100 килограммов мефедрона и хранил вещество в гаражном комплексе для дальнейшей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчина заключен под стражу.

— Уголовное дело направлено в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировал Васенин.

27 мая стало известно, что житель столицы оборудовал нарколабораторию на даче в Подмосковье.