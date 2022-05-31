Около 600 тысяч «квадратов» коммерческих площадей построят в ТиНАО в этом году

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В Троицком и Новомосковском округах до конца года будет возведено около 600 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил глава Департамента новых территорий столицы Владимир Жидкин.

— Благодаря такому вводу коммерческой недвижимости по итогам этого года в новых округах будет создано порядка 12,5 тысячи дополнительных рабочих мест, — сказал он.

Жидкин добавил, что с момента вхождения округов в состав Москвы, на их территории было возведено 5,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Это позволило создать 267 тысяч рабочих мест.

Помимо этого, планируется, что к 2035 году в Новой Москве появится около миллиона рабочих мест.

Руководитель департамента отметил, что свою роль сыграл курс на импортозамещение. По его словам, множество российских предприятий, продукция которых направлена на замещение импорта, проявили интерес к строительство в ТиНАО.

Строительство дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) завершено на 20 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 31 мая.

— На сегодняшний день выполнено устройство 40 процентов дорожного покрытия, за исключением верхнего слоя. Также в настоящее время ведутся работы по монтажу и переустройству инженерных коммуникаций, — сказал он.

Заммэра добавил, что было принято решение разделить строительство трассы на две очереди. Возведение первой очереди началось в 2020 году. Ее протяженность составляет 8,3 километра. Второй — 1,9 километра.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что специалисты закончили подземную часть и подпорные стенки путепровода. На стройплощадке моста через реку Сосенку частично оборудованы подходы и выполнена подготовка грунта к монтажу свайного основания под опоры.

Накануне Бочкарев рассказал об увеличении количества выданных разрешений на строительство в ТиНАО. По его словам, с начала 2022 года было выдано 68 разрешений, что на 48 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.