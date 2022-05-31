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Андрей Бочкарев: Жители более чем 500 домов получают новые квартиры по реновации

Антон Махов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Жители более чем 500 домов получают новые квартиры по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Жильцы более чем 500 старых домов получат новые квартиры в жилых объектах, построенных по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Переезд участников программы реновации сегодня продолжается в 72 районах Москвы. Ключи от квартир в 182 новостройках получают жители 514 старых домов. Всего с начала реализации программы реновации переселение коснулось более 86 тысяч жителей, из которых порядка 56 тысяч уже отпраздновали новоселье, — отметил Бочкарев.

Заместитель мэра также сообщил, что из 514 расселяемых объектов 95 уже демонтированы по технологии «умного сноса». Помимо этого, 102 дома готовят к демонтажу.

— Пять расселенных домов сохранят и реконструируют, — уточнил Бочкарев.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, подчеркнул, что лидерами по количеству расселенных домов являются ВАО и ЗАО. В каждом районе находится по 31 дому, далее идет ЮЗАО — здесь находится 24 дома.

Ранее сообщалось, что трехсекционный дом на 168 квартир для выпускников центров содействия семейному воспитанию и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в Московском районе Некрасовка.

переселение семей Андрей Бочкарев Реновация
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