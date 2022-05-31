Перед судом предстанет киллер, готовивший убийство бизнесмена

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Россия, Москва, Нелидовская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении киллера, планировавшего заказное убийство на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, дело с утвержденным обвинительным заключением скоро передадут в суд для рассмотрения по существу.

Преступление, о котором идет речь, едва не произошло 24 ноября 2021 года. 49-летняя жительница одного из домов на Нелидовской улице сообщила в полицию, что около подъезда стоит подозрительный мужчина в черной одежде и маске.

Вскоре после этого полицейские задержали мужчину, с собой у него был кухонный нож. На допросе он сознался, что получил в интернете заказ на убийство бизнесмена, проживающего в этом доме.