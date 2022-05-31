Врач назвал витамины и минералы, дефицит которых приводит к раку

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, дефицит каких витаминов и минералов может привести к онкологическим заболеваниям.

— Витамин B9, известный как фолиевая кислота, витамин B3, или никотиновая кислота, B6 и B12 — это те витамины, дефицит которых может приводить к нарушению синтеза ДНК и РНК, то есть носителей информации. И даже если в одной клетке происходит нарушение ДНК, это ведет к отклонениям, и этого достаточно, чтобы она стала раковой. Дефицит перечисленных витаминов способствует тому, что ошибки в клетках возникают чаще и они рискуют быстрее переходить в онкологию, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Следующая группа — это витамины и минералы, которые обладают антиоксидантным действием, благодаря которому свободные радикалы связываются и не повреждают клетки организма. Это витамин С и селен, а также минералы магний, цинк и витамин D.

Чтобы определить, есть ли дефициты этих витаминов и минералов, нужно сдать анализы и после консультации с врачом начать восполнение.

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