Экономист рассказал, до каких значений может дойти стоимость барреля нефти

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Экономист Вячеслав Зайченко предположил, до каких максимальных значений может дойти стоимость барреля нефти.

Эксперт отметил, что в настоящее время ЕС не знает, как достичь единства по вопросу эмбарго и избавиться от энергетической зависимости от России. По словам Зайченко, идея эмбарго на российскую нефть мотивирована политически, но европейские страны столкнутся с серьезной проблемой компенсации объема поставок. В Штатах наблюдает дефицит, австралийские объемы закреплены за Японией.

— Это сегодняшние реалии: политическая игра превалирует над холодными рассудочными расчетами реального рынка. На фоне таких рисков цена за баррель нефти может дойти до бесконечно больших значений — вплоть до 300 долларов, — отметил эксперт в комментарии Царьграду.

Накануне стало известно, что страны ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Об этом сообщил глава ЕС Шарль Мишель. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей нефти из России, передает Nation News.

Дорогостоящие попытки Евросоюза заменить энергетические ресурсы из России на альтернативные вызывают перебои на мировом рынке и провоцируют рост инфляции. Такое мнение выразила основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.