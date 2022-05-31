Аналитик Хари: Попытки ЕС отказаться от энергоресурсов из РФ вредят мировому рынку

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Дорогостоящие попытки Евросоюза заменить энергетические ресурсы из России на альтернативные вызывают перебои на мировом рынке и провоцируют рост инфляции. Такое мнение в статье для портала Nikkei Asian Review выразила основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Она отметила, что стремление стран Европы снизить закупки российского газа и нарастить импорт СПГ провоцирует конкуренцию за этот ресурс.

Хари уточнила, что в такой ситуации Токио вряд ли будет давить на японские компании с требованием выйти из сахалинских проектов по добыче голубого топлива без обеспечения альтернатив.

Специалист добавила, что в этом состоит главная ошибка Запада, который призывает Азию отказаться от энергоресурсов из РФ, передает РИА Новости.

13 мая стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos прекращает закупки нефти из России.

До этого японское правительство обнародовало список российских товаров и материалов, которые заменить в краткосрочной перспективе будет проблематично. Так, в список вошли: нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.