Крупнейшая японская нефтяная компания Eneos прекращает закупки российской нефти

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Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos прекращает закупки нефти из России. Об этом сообщил глава корпорации Такэси Сайто в пятницу, 13 мая.

— Мы прекращаем закупки (нефти из России — прим. «ВМ»), учитывая репутационные риски, — передает слова Сайто ТАСС.

До этого японское правительство обнародовало список российских товаров и материалов, которые заменить в краткосрочной перспективе будет проблематично. Так, в список вошли: нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.

24 марта министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что на данном этапе Токио изучает решение Москвы принимать оплату за газ у недружественных стран в рублях. По его словам, японские власти не понимают, каким образом будет работать данный механизм.

Президент России Владимир Путин 23 марта сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.