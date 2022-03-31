Япония назвала российские товары, которые трудно будет заменить

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне ситуации вокруг Украины обнародовало список российских товаров и материалов, которые сложно будет заменить в краткосрочной перспективе. Об этом в четверг, 31 марта, сообщило правительственное ведомство Японии.

Так, в список вошли семь позиций: нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали, говорится в сообщении.

Власти Японии подчеркнули крайне высокую зависимость страны в импорте этих товаров из России. Именно по этой причине ведомство предлагает другим странам-экспортерам активизировать производство по данным направлениям, сообщает ТАСС.

При этом японское правительство объявило о введении запрета на экспорт предметов роскоши в Россию с 5 апреля. Отмечается, что в список попадают автомобили премиум-класса и драгоценные камни.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки рассказал, что Токио на данном этапе изучает решение Москвы принимать оплату за газ у недружественных стран в рублях, так как власти Японии не понимают, как будет работать данный механизм.