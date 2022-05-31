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На «Азовстали» нашли заминированный фургон с телами украинских военных

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На «Азовстали» нашли заминированный фургон с телами украинских военных
Фото: shutterstock

Военные из состава сил российской армии нашли в подвалах комбината «Азовсталь» в Мариуполе фургон с телами украинских националистов, под которыми были заложены четыре мины. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В общей сложности в фургоне обнаружили 152 тела.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что показания пленных боевиков «Азова» свидетельствуют о причастности Киева к инциденту. По словам военных, которые сдались в плен российской армии, украинские власти приказали боевикам заминировать фургон, чтобы впоследствии обвинить Россию.

В Минобороны РФ добавили, что в ближайшие дни тела боевиков передадут украинской стороне, передает RT.

27 мая сообщалось, что в парковой зоне Мариуполя рядом с бывшим стадионом «Металлург» обнаружили массовое захоронение с телами военных из состава сил ВСУ. Об этом сообщил глава Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Калашников. По его словам, военные погибли в период с февраля по март 2022 года, когда эта часть города контролировалась армией Украины.

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