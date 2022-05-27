В Мариуполе обнаружили массовое захоронение украинских военных

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В парковой зоне Мариуполя рядом с бывшим стадионом «Металлург» обнаружили массовое захоронение с телами военных из состава сил ВСУ. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил глава Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Калашников.

По его словам, военные погибли в период с февраля по март 2022 года, когда эта часть города контролировалась армией Украины.

Калашников уточнил, что 14 тел были извлечены, а 10 — обработаны. В общей сложности в массовом захоронении обнаружили около 40 тел военных.

— При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках, — цитирует Калашникова РИА Новости.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.